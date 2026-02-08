iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Momento di studio e aggiornamento nei giorni scorsi al Museo della Collegiata di Castiglione Olona, dove si è svolto il convegno di archeologia intitolato “Archeologia in Valle Olona – Novità e ricerche a Castelseprio e Castiglione”.

L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, ha richiamato numerosi partecipanti ed è stata organizzata con l’obiettivo di valorizzare e approfondire le recenti scoperte emerse nei due importanti siti storici del territorio, Castelseprio e Castiglione Olona.

Durante l’incontro si è parlato delle ricerche in corso e dei risultati ottenuti dagli ultimi lavori, con l’intento di offrire un’occasione di confronto e divulgazione rivolta a studiosi, appassionati e pubblico. Dal comunicato diffuso dalla Direzione regionale è stato inoltre sottolineato come le attività di scavo e studio proseguano anche nelle prossime settimane, con ulteriori novità che potrebbero emergere dai siti della Valle Olona.

(foto: un momento del convegno che si è tenuto al museo della Collegiata di Castiglione Olona)

