Comasina

CESANO MADERNO – Inaugurata ieri mattina all’Auditorium Paolo e Davide Disarò di corso della Libertà a Cesano Maderno la mostra fotografica “129 anni di Giochi”, un percorso dedicato alla storia delle Olimpiadi tra emozioni, successi e immagini simbolo. All’apertura erano presenti il sindaco Gianpiero Bocca, le assessore Martina Morazzi e Rosanna Arnaboldi, il curatore della mostra Giancarlo Colombo, oltre a Giancarlo Zorzetto (Theoria), Luca Caffù (Atletica Cesano) e, come ospite speciale, il giovane atleta Matteo Sioli, 20 anni, talento del salto in alto con importanti risultati già ottenuti a livello internazionale.

La mostra, nata da un’iniziativa di Theoria Srl e Giancarlo Colombo, resterà esposta nei weekend fino al 22 febbraio e sarà visitabile gratuitamente. In esposizione 78 immagini, tra cui 56 fotografie dedicate alle varie edizioni dei Giochi estivi e 22 scatti legati ai successi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, per raccontare l’evoluzione delle Olimpiadi a partire dai primi Giochi di Atene 1896.

Il percorso si apre con il video “La Storia Siamo Noi”, realizzato da Giancarlo Colombo, mentre per scuole e società sportive è possibile prenotare visite guidate con lo stesso fotografo e fotocronista.

08022026