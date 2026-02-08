Città

SARONNO – Il Ferrari club Saronno apre il 2026 con un importante cambiamento alla guida: Massimiliano Martinelli è il nuovo presidente del sodalizio. Appassionato del Cavallino fin da bambino, Martinelli raccoglie il testimone con l’obiettivo di rilanciare le attività del club e rafforzare il legame con il territorio.

Il club, punto di riferimento per gli appassionati di Saronno e dell’Altomilanese, punta a una stagione ricca di iniziative sociali, culturali e motoristiche. Tra i progetti in programma: eventi dedicati ai modelli storici e moderni Ferrari, collaborazioni con associazioni locali, iniziative benefiche, visite ai musei e alla fabbrica Ferrari di Maranello, partecipazione a Gp di Formula 1 e alle Finali Mondiali, oltre a vantaggi esclusivi per i soci.

Il 23 gennaio il nuovo presidente è stato invitato a Maranello alla presentazione e al debutto in pista della nuova Ferrari la Sf‑26 a Fiorano. Nella giornata il presidente ha avuto modo di dialogare con i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton e ha ricevuto il cappellino autografato con dedica speciale per il Ferrari club Saronno.

Il club guarda ora al futuro con entusiasmo, invitando nuovi soci a partecipare alle attività e a vivere da protagonisti la passione per il Cavallino Rampante.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09