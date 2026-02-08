Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario della Lega locale Pierangela Vanzulli in risposta alle recenti polemiche.

Intervengo come Segretario della Lega Gerenzanese. Avrei preferito evitare il dibattito pubblico, ma di fronte ai continui attacchi rivolti al nostro gruppo, più che a proposte per risolvere i problemi di Gerenzano, alcuni chiarimenti sono necessari.

Sulla nostra coerenza politica non si può eccepire nulla: ci siamo sempre presentati da soli alle elezioni amministrative, governando dal 1994 al 2012 grazie alla fiducia dei cittadini. Non ci siamo dispersi in altri schieramenti in cerca di incarichi, ma abbiamo proseguito in un’alleanza naturale con il centrodestra, mantenendo simbolo e idee. La nostra linea è sempre stata chiara e coerente.

È altrettanto naturale che i nostri consiglieri non condividano le posizioni della maggioranza: rappresentiamo l’opposizione e il nostro ruolo è controllare, criticare e stimolare chi governa. Il “sostegno unanime” è dovuto solo in presenza di fatti gravi che colpiscono l’intero paese.

La paralisi dell’Ufficio Tecnico, che dura da almeno due anni, non è un’emergenza improvvisa. È il risultato della fuga di professionalità che l’Amministrazione non ha saputo valorizzare né trattenere. Dunque, di quale emergenza si parla? E soprattutto: non siamo in Amministrazione da 14 anni, quindi evitare di attribuirci responsabilità che non ci competono. Una maggioranza matura si assume le proprie responsabilità.

Gerenzano è uno dei pochi paesi dove, tranne la Lega, tutti hanno cambiato schieramento. Chi oggi dovrebbe essere in minoranza può raccontare ciò che vuole, ma non si giustifica un appoggio costante alla maggioranza – persino sul Bilancio – con il pretesto del “dovere istituzionale straordinario”.

A questo si aggiunge la scelta ostinata di convocare i consigli comunali il sabato mattina, pur sapendo che i nostri consiglieri lavorano. Le richieste di spostare le sedute alla sera, per permettere la partecipazione dell’unica minoranza, sono rimaste senza risposta. Chi vuole davvero il confronto non esclude chi la pensa diversamente.

Chi sostiene la maggioranza continuerà a pensare che “hanno ragione loro”, ma alcune verità oggettive devono essere dette.

