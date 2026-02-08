I più letti di ieri: l’ultimo saluto a Emanuele e Michele, Saronno alle olimpiadi con arbitri e volontarie alla cerimonia d’apertura, incidente a Solaro
8 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 6 febbraio, grande attenzione è stata dedicata al dolore condiviso per la scomparsa di due giovani, ma anche a momenti di orgoglio e partecipazione, tra sport internazionale, eventi olimpici e novità per il volontariato. Non sono mancati aggiornamenti dalla cronaca, con un incidente che ha coinvolto più veicoli e diversi feriti.