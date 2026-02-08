Sono stati fissati i funerali di Emanuele e Michele, mentre continua l’abbraccio delle comunità di Caronno e Garbagnate, unite nel ricordo dei due giovani con momenti di raccoglimento e solidarietà.

Grande emozione alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Saronno, dove sul palco sono salite anche le saronnesi Chiara e Giulia

Incidente stradale a Solaro, dove due auto e un veicolo parcheggiato sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato tre feriti, tra cui un bambino, soccorsi e trasportati in ospedale.

Orgoglio sportivo per Uboldo, con due concittadini impegnati come arbitri internazionali nelle gare di pattinaggio di velocità, un riconoscimento importante per il loro percorso.

A Saronno l’associazione carabinieri ha ricevuto un nuovo mezzo, destinato a rafforzare le attività di supporto e presenza sul territorio a servizio della comunità.