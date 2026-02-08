Altre news

SARONNO – Domenica 8 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno si apre con nubi basse e banchi di nebbia, in graduale diradamento nel corso della mattinata. Con il passare delle ore il cielo tenderà a presentarsi parzialmente nuvoloso, soprattutto nel pomeriggio, garantendo condizioni nel complesso stabili e senza precipitazioni. In serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, ma anche in questo caso non sono attese piogge nelle prossime ore.

Dal punto di vista termico, le temperature si manterranno su valori invernali ma senza particolari eccessi: la minima della giornata si attesterà intorno ai 4°C, mentre la massima raggiungerà circa i 10°C nelle ore centrali. I venti soffieranno deboli per l’intera giornata, al mattino dai quadranti Nord-Nordovest e al pomeriggio con rotazione da Est-Sudest, senza effetti rilevanti sul tempo percepito. Non risultano allerte meteo attive per il territorio comunale.

A livello regionale, infiltrazioni umide interessano la Lombardia determinando una diffusa presenza di nubi. Sulle basse pianure occidentali, come l’area milanese e il Varesotto, i cieli risulteranno spesso molto nuvolosi o coperti, con qualche parziale apertura nella seconda parte della giornata. Altrove si alterneranno nubi e schiarite, mentre sulle aree alpine il tempo sarà più stabile.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—