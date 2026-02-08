“Alex Pretti e Renée Good sono stati freddati dagli agenti dell’Ice mentre stavano manifestando in modo pacifico per difendere i valori della democrazia. Trump ha definito, loro, dei ‘terroristi’ e, un ‘lavoro fenomenale’, l’operato di quella che è diventata a tutti gli effetti una milizia privata, a uso e consumo del presidente Usa. Per tutto questo dispiace che i colleghi di Lega e Fratelli d’Italia abbiano utilizzato la commemorazione di due vittime per scatenare una bagarre strumentale contro le opposizioni su temi che nulla hanno a che vedere con i fatti di Minneapolis. Si è trattato con tutta evidenza di un espediente per nascondere il proprio imbarazzo”, ha concluso.