Minneapolis, Gadda (Iv) alla commemorazione per le vittime: “Da Lega-Fdi bagarre per difendere l’indifendibile”
8 Febbraio 2026
0
ROMA -“Fare onore ai principi e ai valori democratici significa pronunciare parole chiare su quello che è accaduto a Minneapolis: in una democrazia la brutalità non può mai essere al servizio della sicurezza”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva, nel corso della commemorazione delle vittime di Minneapolis.
“Alex Pretti e Renée Good sono stati freddati dagli agenti dell’Ice mentre stavano manifestando in modo pacifico per difendere i valori della democrazia. Trump ha definito, loro, dei ‘terroristi’ e, un ‘lavoro fenomenale’, l’operato di quella che è diventata a tutti gli effetti una milizia privata, a uso e consumo del presidente Usa. Per tutto questo dispiace che i colleghi di Lega e Fratelli d’Italia abbiano utilizzato la commemorazione di due vittime per scatenare una bagarre strumentale contro le opposizioni su temi che nulla hanno a che vedere con i fatti di Minneapolis. Si è trattato con tutta evidenza di un espediente per nascondere il proprio imbarazzo”, ha concluso.
