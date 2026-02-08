Calcio

SARONNO – Ricco programma del calcio locale, oggi inizio alle 14.30.

In serie D si è arrivati alla 6’ di ritorno e c’è Brusaporto-Varesina con arbitro Maicol Guiotto di Schio, assistenti Guglielmo Iozzia di Roma e Davide Santinelli di Genova.

In Eccellenza, 6’ di ritorno, si gioca Ardor Lazzate-Besnatese con arbitro Enea Cortesi di Bergamo ed assistenti Gabriele Fundarò di Lecco e Giorgio Brozzoni di Bergamo; Caronnese-Mariano con arbitro Mattia Alushi di Lodi, assistenti Matteo Fusco di Milano e Roberto Fazzo di Miano; Fbc Saronno-Magenta con arbitro Simone Spadaccini di Chieri, assistenti David Tirloni di Treviglio e Lorenzo De Micheli di Gallarate.

In Promozione, 5’ di ritorno, nel girone B Rovellasca 1910-Base 96 Seveso con arbitro Davide Vecchi di Seregno, assistenti Matteo Besozzi di Varese e Niccolò Carbonoli di Varese. Nel girone C Aurora-Castanese con arbitro Dario Nigro di Saronno, assistenti Marco Letterio di Saronno e Marco Colnago di Busto Arsizio; Ceriano Laghetto-Verbano con arbitro Diego Serafini di Crema, assistenti Danila D’Onofrio di Como e Yasin Aloui di Como; Sc United-Morazzone con arbitro Nicolò Pasini di Lecco, assistenti Roberta Santoro di Seregno e Andrea Vitali di Lecco; Universal Solaro-Gallarate con arbitro Francesco Santochirico di Monza, assistenti Nicolò Volpe di Busto Arsizio e Aloisa Anzà di Busto Arsizio.

In Prima categoria, 5’ di ritorno, nel girone A Polisportiva Aurora-Tradate Abbiate con arbitro Emanuele Roveda di Varese. Nel girone B Gerenzanese-Osl Garbagnate con arbitro Roberto Filisetti di Bergamo.

In Seconda categoria 5’ di ritorno, nel girone R sabato sera Frazione calcistica Dal Pozzo-Legnanese con arbitro Andrea Annibali di Legnano, oggi Oratorio San Francesco-Amor sportiva con arbitro Mattia Rignanese di Legnano, e Pro Juventute-Robur con arbitro Davide Minini di Legnano. Nel girone S Albiatese-Cogliatese con arbitro Gennaro Merenda di Monza e Cgds Misinto-Don Bosco con arbitro Tobias Villarà di Monza.

In Terza categoria Academy Bregnanese-Airoldi Origgio con arbitro Lorenzo Bianchi di Saronno e Terrazzano-Equipe Garibaldi con arbitro Lorenzo Policella di Saronno.

08022026