SOLARO- Universal Solaro e S.C. United fanno valere il fattore campo e conquistano tre punti preziosi. I giallorossi superano 2-0 il Gallarate grazie a una doppietta di Drago nella ripresa, che sblocca il match al 29’ e lo chiude pochi minuti più tardi, permettendo ai suoi di gestire senza affanni il finale. Successo interno anche per lo United, che piega 2-0 il Morazzone con una prova solida e concreta: dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa arrivano le reti di Ballabio e Carnelli che indirizzano definitivamente l’incontro. Colpo esterno invece della Castanese sul campo dell’Aurora Cantalupo, in una gara molto combattuta e decisa nel finale dalla zampata di Greco al 36’ del secondo tempo. Finisce in parità la sfida tra Ceriano Laghetto e Verbano, con gli ospiti avanti a inizio ripresa su rigore di Riccelli e il pareggio dei padroni di casa firmato da Galbiati al 45’.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Accademia Inveruno-Accademia BMV 2-0 Reti: 10′ pt Fanelli, 43′ st Folla

Aurora Cantalupo-Castanese 0-1 Reti: 36′ st Greco

Ceriano Laghetto-Verbano 1-1 Reti: 5′ st Rig. Riccelli (V), 45′ st Galbiati

Ispra-Acc. Vittuone 0-2 Reti: 1′ pt Policastri, 20′ pt Rig. Bugno

Luino-Gavirate 2-1 Reti: 11′ st Gallotti (G), 20′, 30′ st Piazza (L)

S.C. United-Morazzone 2-0 Reti: 10′ st Ballabio, 20′ st Carnelli

Universal Solaro-Gallarate 2-0 Reti: 29′, 34′ st Drago

Vighignolo-Canegrate 0-1 Reti: 12′ st Rig. Frau