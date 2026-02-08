Cronaca

SARONNO – Sabato sera di lutto, ricordo e cordoglio per i tanti amici di Emanuele e Michele, i due giovani morti nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì lungo l’ex statale Varesina alle porte di Saronno. Ieri sera e sino a tarda ora sono stati tanti, decine, i ragazzi che si sono ritrovati nel luogo del sinistro e che dal posteggio del centro commerciale hanno deciso di sostare per ricordare i loro amici, davanti al luogo della tragedia. C’è chi ha portato dei fiori e chi dei lumini, che sono stati pozionati ai piedi dell’albero dove è finito la propria corsa l’Audi sulla quale viaggiavano i due ragazzi.

I funerali di Emanuele Accomando, 24 anni, si svolgeranno martedì 10 febbraio alle 10,30 nella chiesa del Beato Schuster a Garbagnate Milanese. L’ultimo saluto a Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, sarà celebrato mercoledì 11 febbraio alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Caronno.

