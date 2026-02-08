Cronaca

SARONNO – Rientra a casa nel cuore della notte e mette in fuga i ladri: così che è stato sventato l’ennesimo tentativo di furto nei garage cittadini, con una modalità di scasso che preoccupa i residenti e che sembra ormai ricorrente.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, attorno alla mezzanotte in via Dante. Ignoti hanno preso di mira un box auto, forando la saracinesca accanto alla serratura con l’obiettivo di sbloccare il meccanismo di apertura. Il piano però è fallito: l’arrivo del proprietario ha costretto i malviventi alla fuga prima che riuscissero a portare via qualcosa.

La tecnica utilizzata non è nuova. Si tratta della foratura mirata, un sistema rapido e silenzioso che consente di agire in pochi minuti e che, secondo le segnalazioni dei residenti, è già stato usato in altri colpi recenti.

Nella stessa zona si era verificato un episodio analogo lo scorso 29 gennaio: nelle prime ore del mattino, sempre in un garage di via Dante, i ladri erano riusciti a entrare dopo aver forzato la saracinesca. In quell’occasione era stata rubata una mountain bike.

A preoccupare i residenti è anche il contesto generale: poche settimane fa, nel vicino quartiere Aquilone, quattro appartamenti sono stati presi di mira all’imbrunire. I malviventi hanno messo a soqquadro le abitazioni causando ingenti danni, ma con un bottino limitato, segno di incursioni rapide e mirate che hanno lasciato soprattutto disagi e un forte senso di insicurezza tra le famiglie della zona.

