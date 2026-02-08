Cronaca

SARONNO – Mattinata movimentata ieri nel centro storico di Saronno, dove attorno alle 10 è scattato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino per una segnalazione di fumo. I pompieri sono arrivati con una squadra in corso Italia, nella zona di piazza Avis, affiancati anche da una pattuglia della polizia locale. La presenza dei mezzi di soccorso ha attirato l’attenzione dei passanti, in un’area pedonale tra le più frequentate della città.

Dopo le verifiche effettuate sul posto, non sono emerse situazioni particolarmente preoccupanti: il fumo si è disperso in breve tempo e non si sono registrate conseguenze. Gli accertamenti su quanto accaduto sono comunque in corso.

L’intervento si è concluso senza particolari criticità e non è stato necessario interrompere il passaggio delle persone lungo corso Italia.

(si ringrazia per l’immagine il lettore Fabio)

