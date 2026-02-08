SARONNO – “E’ in distribuzione in questi giorni il settimanale del comune di Saronno. Oramai un insieme di sproloqui pro amministrazione che, in confronto, la Pravda è il Corriere dei Piccoli”.

Inizia così la nota del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che torna su uno dei temi caldi degli ultimi mesi, la gestione del Saronno Sette e in particolare la scelta di non dar spazio ai gruppi consiliari come avvenuto in passato.

“Prendendo esempio dal Dipartimento per l’agitazione e la propaganda di sovietica memoria dell’amministrazione Pagani, ci “delizia” ogni volta con la foto del sindaco ed il suo “pensierino della buonanotte” per rassicurare la massa. In questo nuovo numero non poteva mancare la foto del sindaco al fianco della fiamma olimpica ed un titolo ad hoc: “Una città che partecipa, una città sicura”. Se il passaggio della fiamma olimpica è stato accolto dall’entusiasmo dei saronnesi ed ha impegnato moltissimi volontari, che voglio ringraziare per il servizio reso alla comunità cittadina nonostante il meteo sfavorevole, non si può dire che la città sia sicura, se non nel momento della manifestazione, visto il grande impegno delle forze di sicurezza a più livelli che hanno reso sereno lo svolgimento della giornata. Inizia così la narrazione sulla sicurezza da parte del sindaco che scrive: “L’Amministrazione continua a lavorare con determinazione per rendere Saronno più sicura; abbiamo predisposto un piano che prevede maggiore presenza delle forze dell’ordine e maggiori controlli sul territorio; stiamo sviluppando altre idee”.

Duro il commento di Guaglianone: “Cari saronnesi, per voi Saronno è sicura? Domanda retorica. Dall’insediamento dell’amministrazione Pagani poco e male è stato fatto sulla sicurezza, stiamo attendendo l’oramai mitologico piano della sicurezza targato Pagani. Oppure, come annunciato con da Tu@Saronno, è arrivata la Polfer in stazione grazie all’amministrazione Pagani? Ne siete proprio sicuri? Si afferma che si stanno sviluppando altre idee… aspettiamo fiduciosi”.

E chiosa: “Speravo che lo spirito olimpico, fondato sulla partecipazione, sul confronto e sulla condivisione, potesse tradursi anche a Saronno nel ripristino dello spazio dedicato ai gruppi consiliari, sempre garantito da tutte le amministrazioni precedenti. La sua assenza rappresenta una scelta che contraddice proprio quei valori di inclusione e partecipazione che le Olimpiadi intendono promuovere”.

