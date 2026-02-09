ARESE – Minacce con una pistola soft-air, aggressioni e continue vessazioni: un uomo di 40 anni è stato arrestato nella mattina di mercoledì 5 febbraio dai carabinieri della stazione di Arese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Milano su richiesta della Procura.

Il provvedimento riguarda un cittadino italiano, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti della compagna, una donna di 39 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe messo in atto nel tempo comportamenti ripetuti di violenza fisica e verbale, arrivando anche a minacciarla con una pistola soft-air.

Le condotte, ricostruite dai militari, avrebbero creato nella vittima un costante stato di paura per la propria incolumità e per quella dei familiari, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita e sottoponendola a un clima di controllo e sopraffazione.

L’attività investigativa, coordinata dai magistrati del quinto dipartimento della Procura di Milano, ha evidenziato una progressiva escalation di violenza. Nel procedimento è stata applicata, per la prima volta al reato di maltrattamenti, l’aggravante legata a comportamenti riconducibili a controllo, possesso e limitazione della libertà personale della donna in quanto tale.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato trasferito nel carcere di San Vittore, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per completare il quadro degli episodi contestati.

