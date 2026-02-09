MILANO – “Sì, nel Villaggio Olimpico forniamo gratuitamente profilattici agli atleti”: così Attilio Fontana, governatore della Lombardia, riguardo alla struttura milanese che ospita atleti e staff dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

“Se a qualcuno sembra strano, non è consapevole della prassi olimpica consolidata. Iniziò a Seul 1988 per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso le malattie sessualmente trasmissibili – un tema che non deve creare imbarazzo – rimarca Fontana – Dal punto di vista sanitario, Regione Lombardia è in campo a 360° per garantire ad atleti e team internazionali la massima assistenza in queste settimane, una azione che fa parte dell’organizzazione olimpica, grazie alle quali abbiamo realizzato diverse opere dal Niguarda di Milano alla Valtellina, che restano ai lombardi dopo il grande evento che stiamo ospitando. La salute prima di tutto: prevenzione concreta e buon senso”.