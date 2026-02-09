Groane

MISINTO – Educare un adolescente oggi è un’impresa che spesso lascia madri e padri senza una mappa precisa. In un mondo che corre veloce, trasformando le strategie educative del passato in strumenti improvvisamente inefficaci, il territorio risponde con un’iniziativa concreta: la scuola genitori del progetto Oasi. Il percorso, gratuito e itinerante tra Milano e i comuni partner, prenderà il via nel cuore della Brianza.

Il primo incontro, dal titolo emblematico “Chiamami adulto“, si terrà martedì 10 febbraio alle 20.30 al Family Point di via Padovan 49 (Cascina Nuova, Misinto). Protagonista della serata sarà Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della prestigiosa Fondazione Minotauro. Il tema centrale sarà la necessità per i ragazzi di oggi di avere accanto genitori “veri”: non figure perfette o compiacenti, ma adulti capaci di reggere le emozioni e le sfide di una fase della vita così complessa.

La scuola genitori non propone lezioni frontali, ma uno spazio vivo e partecipato. Ogni appuntamento, della durata di circa due ore, seguirà una struttura precisa: per prima cosa un esperto dell’Istituto Minotauro fornirà chiavi di lettura culturali e psicologiche sui nodi dell’adolescenza contemporanea, mentre in un secondo momento ci sarà una fase dedicata al dialogo, dove i genitori potranno portare dubbi ed esperienze personali.

L’incontro di Misinto è solo il primo passo di un programma ambizioso che si articolerà tra il 2026 e il 2027. Oltre a Matteo Lancini, il percorso vedrà la partecipazione di altri esperti come Tommaso Zanella, che affronterà il rapporto con il mondo digitale e i videogiochi, e Loredana Cirillo, focalizzata sulle nuove forme di sofferenza emotiva. Verranno esplorati temi delicati come il ritiro sociale, l’abbandono scolastico e i comportamenti trasgressivi, cercando di comprenderne il significato profondo.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Piano di zona ambito di Seregno, l’associazione NATUR& di Seveso e con il contributo della fondazione Con i Bambini. Per maggiori informazioni sull’evento di martedì 10 febbraio e sui futuri appuntamenti, è possibile scrivere a: [email protected]

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09