CISLAGO – Il Comune di Cislago, in collaborazione con la cooperativa Progetto A e Anagramma guppo di psicologi associati, riattiva il servizio gratuito di sportello psicologico rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni residenti nel Comune di Cislago.

Il servizio riprenderà dal 9 febbraio e proseguirà fino al 22 giugno 2026, con incontri programmati un lunedì ogni 15 giorni, dalle 15 alle 18. Lo sportello sarà attivo al centro polifunzionale ex Ial, in via XXIV maggio 33.

Lo sportello psicologico si configura come un presidio di ascolto e sostegno dedicato agli adolescenti, con l’obiettivo di offrire uno spazio protetto in cui confrontarsi su difficoltà personali, relazionali o scolastiche. Il primo accesso avviene su appuntamento; dal secondo incontro è possibile accedere liberamente oppure su appuntamento. Su richiesta è previsto anche un primo incontro conoscitivo rivolto ai genitori.

I genitori dei ragazzi interessati possono richiedere il primo appuntamento scrivendo all’indirizzo email [email protected].

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Istruzione del Comune di Cislago ai numeri 02 96671034, 02 96671035, 02 96671069, oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].

Gli incontri sono gratuiti.

