CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento dedicato agli appassionati di archeologia venerdì 6 febbraio, quando il Parco archeologico di Castelseprio, in collaborazione con il Museo della Collegiata di Castiglione Olona, organizza il convegno intitolato “Archeologia in Valle Olona: novità e ricerche a Castelseprio e Castiglione”.

L’incontro si terrà al Museo della Collegiata, in via Cardinal Branda 1 a Castiglione Olona, con ritrovo fissato alle 9. Il convegno si svolgerà nel corso dell’intera mattinata e sarà dedicato all’approfondimento delle più recenti ricerche e delle novità emerse nei due importanti siti della Valle Olona, offrendo un quadro aggiornato degli studi archeologici in corso.

A conclusione dei lavori è prevista una visita guidata, che permetterà ai partecipanti di entrare nel vivo dei temi trattati durante il convegno, unendo il momento di studio a quello della scoperta diretta dei luoghi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio, con l’obiettivo di condividere con il pubblico i risultati delle ricerche e di rafforzare il legame tra studio scientifico e fruizione culturale.

