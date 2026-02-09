Cronaca

LOMAZZO – Dopo pochi giorni di tregua tornano a colpire i truffatori con la ormai nota tecnica del finto tecnico dell’acquedotto. L’ultimo episodio è avvenuto a Lomazzo, dove un uomo di 75 anni è stato raggirato da due malviventi che si sono presentati alla sua abitazione in via Monte Bianco, uno spacciandosi per tecnico e l’altro per agente della polizia locale.

Il fatto risale a mercoledì, intorno a mezzogiorno. I due hanno convinto l’anziano ad aprire sostenendo che ci fosse un problema alla rete idrica con possibili rischi di contaminazione. Una volta entrati, hanno suggerito di raccogliere contanti e oggetti di valore in un luogo “sicuro”, indicato nel forno, con la scusa di proteggerli da eventuali sostanze nocive.

Approfittando di un momento di distrazione, i truffatori sono fuggiti a piedi portando via circa 700 euro in contanti e diversi monili e oggetti preziosi, il cui valore complessivo è ancora da quantificare. La denuncia è stata formalizzata poche ore dopo ai carabinieri della stazione di Turate. Le indagini sono ora seguite dai carabinieri di Lomazzo, che stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza utili a ricostruire la fuga dei responsabili. Episodi simili, con modalità praticamente identiche, si sono verificati anche di recente tra la zona del Saronnese e della Brianza, oltre che nel Comasco.

