Cronaca

COMASCO – Intervento della polizia di Stato nel pomeriggio dell’altro giorno lungo l’autostrada A9, nel tratto fra Saronno e Como, dove una coppia è stata denunciata per furto aggravato, possesso illegale di oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di attrezzi da scasso; la donna anche di appropriazione indebita.

L’episodio è avvenuto all’area di servizio Lario Est, nel territorio di Cadorago, dove una volante è intervenuta in supporto alla Polizia Stradale di Como dopo la segnalazione di un furto. Determinante la testimonianza di un dipendente dell’autogrill, che avrebbe visto i due muoversi tra i bagni e le scaffalature della merce, fino a notare il 47enne mentre nascondeva nella giacca una confezione di gel. Durante i controlli, la confezione rubata è stata trovata addosso all’uomo. La successiva perquisizione, estesa anche all’auto della coppia, ha portato al rinvenimento di una mazza da baseball, un grosso martello, un bastone, oltre a cacciavite, mini trapano avvitatore e un lungo punteruolo appuntito.

Nel corso degli accertamenti è emerso anche che l’auto utilizzata risultava collegata a una denuncia per appropriazione indebita: la vettura sarebbe stata prestata alcuni giorni prima da un 35enne di Brugherio alla donna, una 40enne residente a Ponte Chiasso, senza che fosse mai restituita, per cui è scattato nei confronti dell’interessante anche il deferimento per appropriazione indebita.

