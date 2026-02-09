Città

SARONNO – Dal martedì 10 a lunedì 16 febbraio, torna l’appuntamento con la solidarietà nelle farmacie italiane. Giunta alla sua 26esima edizione, la “Giornata di raccolta del farmaco” coinvolgerà quest’anno circa 6.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa nasce come risposta concreta alle difficoltà economiche di molte famiglie, con l’obiettivo di trasformare una piccola donazione in un gesto di assistenza diretta per chi si trova in stato di necessità.

L’area di Saronno si conferma protagonista attiva del progetto grazie a una rete di collaborazione ben consolidata, con ben 18 esercizi nel saronnese partecipano all’iniziativa. I medicinali raccolti sosterranno 11 realtà caritative locali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Lo scorso anno la generosità dei cittadini ha permesso di raccogliere 2.187 confezioni, per un valore economico stimato che supera i 20.000 euro.

Ai cittadini viene chiesto di partecipare donando uno o più farmaci senza obbligo di ricetta. Sebbene la raccolta duri un’intera settimana (da martedì a lunedì), il momento di massima attività è previsto per sabato 14 febbraio. In questa data, la presenza dei volontari del Banco Farmaceutico sarà massiccia per supportare i farmacisti e guidare i donatori nelle loro scelte.

