SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 8 febbraio, l’attenzione dei lettori si è concentrata su nuovi episodi di microcriminalità e sul confronto politico sempre più acceso. Spazio anche alle prese di posizione amministrative nei comuni del circondario.

Un sabato sera di raccoglimento e commozione sull’ex Varesina, dove amici e conoscenti hanno lasciato fiori e lumini per ricordare Emanuele e Michele, in un momento di silenzio condiviso che ha unito tante persone nel segno del ricordo.

Nuovo episodio di cronaca con alcuni ladri che hanno forato i garage, ma sono stati messi in fuga da un residente. Pochi giorni prima, nella stessa zona, era stata rubata una mountain bike, aumentando la preoccupazione tra i cittadini.

Il dibattito politico si accende sul tema di sicurezza e comunicazione, con la stoccata di Fratelli d’Italia sul Saronno sette e un confronto dai toni duri, tra accuse e riferimenti polemici al modo di informare.

Con il Rotary Club, i giovani nuotatori diventano “campioni fuori dall’acqua”, partecipando a un progetto che unisce sport e solidarietà. L’iniziativa punta a trasmettere valori educativi e sociali, insegnando ai ragazzi che vincere significa anche impegnarsi per gli altri.