I più letti di ieri: ladri nei garage, scontro politico sulla comunicazione e campioni “fuori dall’acqua” con il Rotary
9 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 8 febbraio, l’attenzione dei lettori si è concentrata su nuovi episodi di microcriminalità e sul confronto politico sempre più acceso. Spazio anche alle prese di posizione amministrative nei comuni del circondario.
Un sabato sera di raccoglimento e commozione sull’ex Varesina, dove amici e conoscenti hanno lasciato fiori e lumini per ricordare Emanuele e Michele, in un momento di silenzio condiviso che ha unito tante persone nel segno del ricordo.
Sabato sera di lutto e ricordo sull’ex Varesina con fiori e lumini per gli amici di Emanuele e Michele
Nuovo episodio di cronaca con alcuni ladri che hanno forato i garage, ma sono stati messi in fuga da un residente. Pochi giorni prima, nella stessa zona, era stata rubata una mountain bike, aumentando la preoccupazione tra i cittadini.
Saronno, ladri che “forano i garage” messi in fuga da un residente: pochi giorni prima rubata una mountain bike
Il dibattito politico si accende sul tema di sicurezza e comunicazione, con la stoccata di Fratelli d’Italia sul Saronno sette e un confronto dai toni duri, tra accuse e riferimenti polemici al modo di informare.
Sicurezza e comunicazione, la stoccata di Fratelli d’Italia: “Saronno Sette? In confronto la Pravda era il Corriere dei Piccoli”
Con il Rotary Club, i giovani nuotatori diventano “campioni fuori dall’acqua”, partecipando a un progetto che unisce sport e solidarietà. L’iniziativa punta a trasmettere valori educativi e sociali, insegnando ai ragazzi che vincere significa anche impegnarsi per gli altri.
Campioni fuori dall’acqua: con il Rotary Club i giovani nuotatori imparano a vincere con la solidarietà
Da Gerenzano arriva la replica punto per punto di Vanzulli, che affonda contro chi governa e chiede che vengano assunte responsabilità chiare sulle scelte amministrative e sulla gestione delle criticità.
Gerenzano, Vanzulli replica punto per punto e affonda: “Chi governa si assuma le proprie responsabilità”
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09