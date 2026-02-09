Politica

LAZZATE – “Dopo Monaco ‘72 solo uno davvero imbecille o ignorante può pensare di fischiare e criticare gli atleti israeliani durante i Giochi Olimpici. Gli atleti non possono essere un bersaglio”. È il commento pubblicato sui social da Andrea Monti, sindaco di Lazzate ed esponente della Lega, dopo la sfilata olimpica di apertura andata in scena allo stadio di San Siro a Milano lo scorso fine settimana, per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare come, a suo giudizio, eventuali contestazioni rivolte agli atleti israeliani durante manifestazioni sportive siano inaccettabili, richiamando il tragico precedente delle Olimpiadi di Monaco del 1972, segnate dall’attentato al villaggio olimpico. Nel suo intervento Monti evidenzia come gli atleti non debbano diventare oggetto di attacchi o fischi, ribadendo che lo sport dovrebbe restare un contesto separato dalle tensioni politiche e dai conflitti internazionali.

(foto: lo stadio di San Siro pieno per la sfilata olimpica)

