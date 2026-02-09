Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Ci sarebbe un monopattino elettrico all’origine dell’incendio che nella serata di ieri ha reso necessaria l’evacuazione temporanea dei residenti di una palazzina di tre piani in via Missioni Africane.

L’episodio si è verificato intorno alle 23 quando le fiamme si sono sviluppate nel corridoio di accesso al vano scale, sprigionando rapidamente un denso fumo che ha invaso gli spazi comuni dello stabile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte dalla sede centrale di Varese, affiancati da un’autopompa in supporto dal comando di Como. L’incendio è stato rapidamente circoscritto e spento.

A scopo precauzionale i residenti sono stati fatti uscire dall’edificio. Dopo le operazioni di messa in sicurezza e l’aerazione dei locali, tutti hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni.

Non si registrano feriti. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di individuare in un monopattino elettrico la causa del rogo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09