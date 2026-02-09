SARONNO – Si riunisce in seduta straordinaria il Consiglio comunale mercoledì 11 febbraio alle 21 nella sala consiliare “Dott. A. Vanelli”, in piazza Santuario. L’assemblea affronterà temi amministrativi e organizzativi che riguardano servizi, bilancio e comunicazione istituzionale.

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda l’adesione del Comune alla Fondazione Varese Welcome in qualità di socio di partecipazione, iniziativa legata alla promozione del territorio e allo sviluppo turistico.

I consiglieri saranno poi chiamati a esaminare una variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, adottata secondo quanto previsto dall’articolo 175 del Testo unico degli enti locali.

Tra gli argomenti anche la determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2026 e la definizione della percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale. All’ordine del giorno la presa d’atto della deliberazione della giunta comunale del 29 gennaio relativa alla rettifica di un precedente provvedimento sulle stesse tariffe.

In chiusura sarà discussa una mozione, presentata dai consiglieri di Forza Italia-Ppe e dal consigliere indipendente Luca Amadio, che richiama il rispetto dei principi di imparzialità, pluralismo e corretto utilizzo della comunicazione istituzionale nel periodico comunale “Saronno Sette”.

La seduta è pubblica e aperta ai cittadini nella sala Vanelli.

