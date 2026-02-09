Cronaca

SARONNO – Un sacchetto nascosto nel terreno di un’aiuola, usato come deposito per le dosi. È quanto racconta un pensionato saronnese che nel fine settimana scorso ha assistito a una scena sospetta nel centro cittadino.

L’episodio sarebbe avvenuto in via Mazzini. Nel pomeriggio di domenica l’uomo aveva appena parcheggiato l’auto ed è rimasto alcuni minuti all’interno dell’abitacolo per fare una telefonata. “Complici gli alberi, dal marciapiede nessuno mi poteva vedere ed è stato subito evidente, visto quello che mi è capitato di osservare” spiega. Proprio in quel momento ha notato l’arrivo di un giovane straniero.

Il ragazzo, dopo essersi guardato intorno con un pizzico di nervosismo, si è avvicinato a un’aiuola dove mancava un albero e si è chinato. “Ha scavato per qualche minuto e ha tolto un sacchetto”. Il giovane ha prelevato alcune dosi per poi riposizionare il sacchetto con il resto del contenuto nello stesso punto, ricoprendolo con la terra prima di allontanarsi. “È stato tutto molto rapido, come se fosse una prassi consolidata – conclude il pensionato – sono rimasto davvero colpito dall’operazione a cui ho assistito in pieno centro, in pieno giorno”.

La segnalazione si inserisce nel quadro delle preoccupazioni legate allo spaccio di droga nel centro di Saronno, un tema di cui si discute da tempo tra residenti e commercianti. Episodi di microspaccio e movimenti sospetti vengono segnalati con frequenza, soprattutto nelle zone più frequentate: dalla zona della stazione, a partire dai portici intorno a via Bossi, fino a viale Santuario, piazza Libertà e piazza Portici, senza dimenticare l’ex Molino Canti e piazza San Francesco.

