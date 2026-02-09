Città

SARONNO – Il punto interrogativo è d’obbligo visto che la fase di stallo prosegue ormai da oltre un mese. In ogni caso si tratta di un altro colpo di scena nella vita amministrativa di Saronno che, come l’accelerata sull’ex Isotta Fraschini, ha lasciato senza parole il mondo della politica e quello amministrativo. Sconcertate anche le amministrazioni dei comuni limitrofi che, per ovvi motivi, seguono con attenzione quanto accade a Saronno e alla sua ex municipalizzata, oggi punto di riferimento in ambito tributario e per la gestione di farmacie, parcheggi e spazi sportivi, anche in virtù dei numerosi servizi condivisi.

L’Amministrazione comunale di Saronno ha infatti deciso di togliere a Saronno Servizi, ex municipalizzata di cui detiene la quota di maggioranza, la gestione dei cimiteri cittadini.

La notizia non è nuova. Risale alle festività natalizie, quando, dopo diverse proroghe, è arrivata la disdetta del servizio. Una doccia fredda per l’ex municipalizzata, dove nessuno parla, dai vertici al personale, ma dove la preoccupazione è evidente.

Facciamo però un passo indietro. A fine 2023 l’Amministrazione comunale allora guidata dal sindaco Augusto Airoldi assegnò a Saronno Servizi la gestione dei cimiteri: sia la parte operativa, legata a tumulazioni e manutenzioni, sia quella amministrativa. Nel palazzo comunale era custodito un vasto archivio di carte e faldoni che necessitava di essere digitalizzato per rendere la gestione più efficiente e accessibile a cittadini e uffici. Saronno Servizi ha proceduto alla digitalizzazione con un lavoro imponente, che prevede sistemi informatici dedicati e l’assunzione di personale specifico. Viene realizzata una mappatura tomba per tomba, con informazioni utili agli utenti e funzionali alla gestione dei pagamenti.

Un intervento rilevante, raccontato in più occasioni attraverso comunicazioni a mezzo stampa, incontri di maggioranza e sedute di consiglio comunale. Per tutto il 2025, complici prima la crisi e poi le elezioni, si procede con proroghe successive, fino a Natale, quando viene deciso che l’operato di Saronno Servizi non è più necessario.

Da quel che trapela, perchè non ci sono comunicazioni ufficiali, la nuova impostazione prevede una gestione interna del Comune per la parte amministrativa, mentre quella operativa sarà affidata alla cooperativa Ozanam.

Uno sconvolgimento improvviso e senza aver previsto nessuna transizione che rischia di trasformarsi in un boomerang sul fronte pratico ed economico sia per Saronno Servizi sia per il Comune, che dovrà integrare in corsa quanto già realizzato, considerando che l’ultima proroga è scaduta a fine dicembre. Ed infatti tutto si paralizza e si susseguono riunioni politiche e amministrative, così come voci e indiscrezioni. Cresce la preoccupazione che si possa creare un brutto scivolone sul piano dell’efficienza del servizio. La maggioranza e l’amministrazione appare divisa tra chi prova a smorzare i toni e far rientrare la crisi, chi non riesce a comprendere le motivazioni del cambiamento/contenzioso e chi alimenta lo scontro, mentre l’opposizione si spacca tra chi spera in una mediazione e chi, anche dopo lo scivolone di inizio mandato con le linee guida di Saronno Servizi “dimenticate”, attende di affondare i denti su una scelta che potrebbe avere anche una lettura politica.

Le settimane passano, le riunioni continuano, ma al momento sul futuro della gestione dei cimiteri non ci sono comunicazioni ufficiali. Intanto aumentano domande e interrogativi, anche da parte degli altri soci dell’ex municipalizzata, di fronte a quello che potrebbe rappresentare, nella storia di Saronno Servizi, il primo caso di servizio prima esternalizzato e poi nuovamente internalizzato dal Comune.

