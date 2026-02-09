Città

SARONNO – Un dolore profondo ha colpito la comunità scolastica del liceo classico e linguistico Legnani per la scomparsa della professoressa Patrizia Panella, docente di inglese 61enne, venuta a mancare nella mattina di domenica 8 febbraio. Un’insegnante stimata, che ha dedicato alla scuola impegno, entusiasmo e una passione educativa riconosciuta da colleghi, studenti e famiglie.

Il liceo Legnani rappresentava una parte importante della sua vita quotidiana. Nel ricordo di chi l’ha conosciuta resta l’immagine di una docente attenta, capace di trasmettere non solo competenze ma anche valori, con un approccio umano e autentico che ha lasciato un segno nel percorso di molti ragazzi.

Sono numerosi i docenti, gli studenti e gli ex alunni che da lunedì pomeriggio si stanno recando alla Casa funeraria di Uboldo, in via Dante Alighieri 109, per un ultimo saluto e per testimoniare la vicinanza alla famiglia.

Le esequie si terranno martedì 10 febbraio alle 16,15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Saronno.

Numerosi anche i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. I genitori e gli studenti della classe 3Ae del liceo Legnani scrivono: “Ci uniamo al dolore della famiglia e dei suoi cari per questa prematura perdita. Il suo ricordo vivrà in chi ha avuto la fortuna di incrociare la sua strada”.

Un pensiero di vicinanza è arrivato anche dall’associazione internazionale Cavalieri di San Martino: “A nome dell’associazione formulo le mie condoglianze e mi unisco al dolore di Maurizio e Claudia per la prematura dipartita. Che il viaggio le sia lieve”.

La scomparsa della professoressa Panella lascia un vuoto nella comunità scolastica e in quanti hanno condiviso con lei il percorso educativo e umano. Colleghi, studenti ed ex alunni si stringono attorno alla famiglia in questo momento di lutto.

