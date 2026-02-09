Cronaca

SARONNO – CARONNO – GARBAGNATE – Sarà celebrato domani, martedì 10 febbraio, il primo funerale di uno dei due giovani morti nel tragico incidente avvenuto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio in viale Europa a Saronno. Le comunità si preparano così a dare l’ultimo saluto a Emanuele Accomando, mentre continua il cordoglio per la scomparsa sua e dell’amico Michele Forastieri Cosenza.

Il funerale di Emanuele Accomando, 24 anni, si svolgerà alle 10,30 nella chiesa del Beato Schuster a Garbagnate Milanese. La celebrazione sarà preceduta dalla recita del rosario alle 10. Al termine è prevista la tumulazione nel cimitero cittadino. La cerimonia sarà occasione per amici e conoscenti di stringersi attorno ai genitori, alla sorella Francesca e al cognato Danilo.

L’ultimo saluto a Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, sarà invece mercoledì 11 febbraio alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Caronno Pertusella. Il rosario sarà recitato alle 10,15. Al termine seguirà la tumulazione nel cimitero di Caronno. Attorno alla famiglia – la mamma Sara con il compagno Vincenzo, il papà Antonio con la moglie Giulia, le sorelle Chiara, Greta ed Emma e il fratello Leonardo – è attesa una partecipazione numerosa.

I due giovani hanno perso la vita poco prima delle 2, quando l’Audi Rs3 sulla quale viaggiavano ha perso il controllo lungo viale Europa, finendo contro un albero. L’impatto è stato molto violento e per entrambi non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Saronno hanno eseguito i rilievi e proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Nelle ore successive alla tragedia, il dolore si è diffuso rapidamente tra Saronno, Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese. In viale Europa continua il via vai di amici e cittadini che lasciano fiori e messaggi nel punto dell’impatto, segno di un lutto condiviso e della vicinanza alle famiglie in un momento di grande dolore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09