Solaro

SOLARO – Per commemorare il Giorno del Ricordo, il Comune di Solaro propone due diverse iniziative, con l’intenzione di presentare, approfondire ed aiutare a riconoscere il dramma delle Foibe e dell’Esodo giuliano dalmata dalle terre del confine orientale. La prima serata evento sarà martedì 10 febbraio, con lo spettacolo “Perché erano italiani, il tragico silenzio delle Foibe”, messo in scena da Alessandro Tacconi e Deborah Demontis. La rappresentazione si terrà in sala consiliare alle 20.45. Il secondo appuntamento invece è per domenica 15 febbraio, a partire dalle 18, sempre in sala consiliare, quando il professor Giancarlo Restelli proporrà la lezione storica “Fascismo, Foibe ed Esodo al Confine orientale d’Italia”, un’attenta analisi del contesto storico tra il 1918 ed il 1947.

Francesca Tramarin, assessore alla Cultura: “Per noi è importante commemorare il Giorno del Ricordo, perché quanto accaduto rientra nella nostra storia nazionale e quindi fa parte anche della nostra identità. Con la prima iniziativa ricordiamo i fatti in modo coinvolgente. Il teatro ha il potere di aiutarci ad immedesimarci nella storia raccontata. Una storia che, in questo caso, ha travolto moltissimi italiani. Nella lezione del professor Restelli invece cercheremo di capire il contesto. Spesso quello accaduto in quegli anni al confine orientale è poco noto o poco compreso, per questo abbiamo pensato di proporre un evento che permetta a tutti di approfondire il tema, dalla voce di uno studioso che ci immergerà in un periodo complesso segnato da nazionalismi contrapposti che causarono la perdita di oltre 250mila persone”.

