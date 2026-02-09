Sport

SARONNO – Anche per questo 2026 non è mancato un tocco saronnese ad uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Nella notte fra domenica e lunedì è andata in scena la sessantesima edizione del Superbowl di football americano, a commentare la diretta da Santa Clara in California, per Dazn Italia, anche Giorgio Tavecchio di Saronno, che già si era occupato del commento tecnico negli anni scorsi.

Tavecchio è stato l’unico giocatore italiano ad aver mai giocato nella Nhl statunitense, nel ruolo di kicker. E proprio un kicker è stato fra i grandi protagonisti del match che è stato vinto dai Seattle Seahawks per 29-13 sui New England Patriots: Jason Myers di Seattle ha segnato cinque field goal da 3 punti ciascuno.

Tavecchio, oggi 35enne, ha raccontato diversi aneddoti della sua esperienza pluriennale in Nhl, ed anche della sua amicizia con Myers, “ci eravamo allenati assieme nel post season. Un ragazzo molto semplice e genuino”.

(foto: nell’immagine, a destra Tavecchio durante la diretta di Dazn)

