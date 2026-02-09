Tutto lo sport locale: Fbc Saronno travolgente, Caronnese ko. Risorge la Robur Saronno
9 Febbraio 2026
Serie D, buon pari esterno per la Varesina
SARONNO – Nel weekend sportivo appena trascorso per quanto riguarda il calcio in Eccellenza spicca il poker del Fbc Saronno contro il Magenta, mentre la Caronnese è caduta in casa. Importante vittoria in chiave salvezza per l’Ardor Lazzate; in Promozione vittoria per l’Sc United mentre nelle categorie inferiori non sbaglia il Dal Pozzo.
Nel basket torna al successo, che in questo inizio di 2026 non era mai arrivato, la Robur Saronno mentre nel volley capitombolo interno per la Rossella Ets Caronno.
Calcio serie D
Calcio serie D: Varesina, pari a Brusaporto con gol di Manicone. Milan sconfitto
Eccellenza
Saronno: Fbc travolge il Magenta, la fotogallery di Andrea Elli
Calcio Eccellenza, Ardor Lazzate vittoria pesantissima con 7 gol
Promozione
Promozione, Solaro vola con Drago e United trionfante. Cade l’Aurora Cantalupo
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat. locale, il Dal Pozzo vola; Cistellum vittorioso. Cade l’Amor Sportiva, pari Gerenzanese nella sfida salvezza
Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese perde il match clou contro l’Albiatese
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, l’Equipe Garibaldi cala il poker a Terrazzano
Basket serie B Interregionale
Basket, Serie B: impresa Robur Saronno contro lo squadrone Pizzighettone
Volley serie B
Volley serie B: tonfo Caronno, buon Saronno in casa, Limbiate ko
(foto Andrea Elli: una fase di Fbc Saronno-Magenta di ieri)
