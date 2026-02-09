Comasco

BREGNANO – Una domenica di festa, maschere e, soprattutto, grandi ritorni. Domenica 8 febbraio, le vie di Bregnano si sono riempite di allegria per l’edizione 2026 del Carnevale, segnata da una partecipazione calorosa e da messaggi che vanno ben oltre il semplice divertimento.

Dopo due anni di assenza, la sfilata ha riabbracciato l’associazione genitori di Bregnano e il gruppo di Spritziamo News. Il loro rientro in scena non è passato inosservato, grazie a un carro dedicato al tema dei pesci e dell’oceano. Una scelta non casuale: attraverso l’immagine del mare, vasto e accogliente, gli organizzatori hanno voluto rappresentare un mondo dove creature diverse convivono in armonia. Un messaggio potente sul’’importanza di riconoscere, rispettare e sostenere ogni forma di diversità.

A dare ancora più forza a questo valore è stata la significativa partecipazione dei ragazzi di Villa Arcobaleno, la cui presenza ha trasformato la sfilata in un vero esempio di inclusione sociale.

Il corteo è stato poi arricchito dalla creatività degli oratori di Bregnano, che hanno portato in strada la magia e lo stupore de “Il Circo”, mentre i più piccoli degli asili hanno scatenato il sorriso dei presenti travestiti dai popolarissimi Minions.

L’associazione Genitori e Spritziamo News hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento alla Pro Loco e all’amministrazione comunale per il supporto logistico e la collaborazione. Grazie a questa sinergia, il pomeriggio dell’8 febbraio si è trasformato in un evento partecipato e ricco di significato, capace di unire l’intera comunità sotto il segno del sorriso.

(foto dell’evento)

