Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Evacuati in via precauzionale i residenti di una palazzina di tre piani a causa del fumo sprigionato da un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri in via Missioni Africane.

L’allarme è scattato intorno alle 23 quando le fiamme si sono sviluppate nel corridoio di accesso al vano scale di un edificio residenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte dalla sede centrale di Varese, supportati da un’autopompa arrivata dal comando di Como.

L’incendio è stato rapidamente circoscritto e spento, ma il denso fumo che ha invaso gli spazi comuni ha reso necessario, a scopo precauzionale, l’allontanamento temporaneo degli abitanti dello stabile.

Terminate le operazioni di messa in sicurezza e di aerazione dei locali, i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

Non si registrano persone ferite. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

