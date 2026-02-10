Basket

SARONNO – Sarà Fabio Basili il primo rinforzo in casa Robur Saronno. Il 23enne esterno americano con passaporto italiano (nato a Orlando da padre originario di Sondrio e madre dello Zambia) arriverà nell’ambito del rapporto di collaborazione con Cantù.

Il giocatore, ex NCAA, tra l’altro ha giocato a Luisville e ad Arlington, si allena stabilmente con i canturini dell’Acqua San Bernardo ed in questi giorni dovrebbe essere “girato” alla Robur per consentirgli di trovare spazio e continuità in campo. Basili verrà tesserato come straniero, senza necessità di visto, così come un altro oriundo italiano, Oliver Lynch-Daniels, che è attualmente in forza a Gallarate.

La Robur Saronno milita nel campionato maschile di serie B Interregionale, ed è impegnata nella lotta per la salvezza, sabato scorso ha battuto Pizzighettone. Per i roburini domenica prossima la sfida con la capolista Sangiorgese.

(foto: Basili con la maglia di una formazione statunitense, in cui ha militato: Luisville)

