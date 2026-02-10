Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Un sopralluogo tra sentieri e aree verdi per verificare direttamente la situazione nei boschi di Ceriano Laghetto alle porte del Saronnese: è quanto ha fatto domenica scorsa Dante Cattaneo, ex sindaco di Ceriano Laghetto, insieme ad alcuni volontari, tornando a puntare l’attenzione sul problema dello spaccio. Secondo l’esponente della Lega, dopo le bonifiche degli anni scorsi i pusher si sarebbero spostati solo di qualche chilometro, mantenendo però attive numerose piazze di spaccio. Una situazione che, a suo dire, continua a generare episodi sempre più gravi, come la sparatoria avvenuta il mese scorso e costata la vita a un 22enne.

“Il giro nei boschi ha consentito di vedere con i nostri occhi la situazione attuale” in sintesi quanto ha dichiarato Cattaneo, spiegando che “abbiamo presto trovato una delle decine di piazze di spaccio che ancora rovinano questo importante polmone verde”. Per l’ex primo cittadino “sbaglia chi pensa che sia un problema lontano”, perché la piazza individuata sarebbe “a circa 200 metri dalle case” e gestita, a suo dire, da pusher nordafricani che utilizzerebbero anche un cane per intimidire chi si avvicina. Cattaneo riferisce di aver contattato subito le forze dell’ordine: “Ringrazio i carabinieri che sono intervenuti, è stata anche trovata e sequestrata della sostanza stupefacente”. Sul posto sarebbero stati notati anche siringhe e rifiuti, in uno scenario definito di forte degrado.

Nel suo intervento conclusivo Cattaneo allarga il discorso al tema della sicurezza, parlando di criminalità diffusa e chiedendo interventi più incisivi. Tra le proposte cita “inasprimento delle leggi, riforma della giustizia, nuove assunzioni tra le forze dell’ordine e nuove carceri”, aggiungendo infine una riflessione sulla “remigrazione” come possibile soluzione estrema.

