Comasina

CESANO MADERNO – Sabato piazza Esedra si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto grazie all’esibizione di pattinaggio artistico degli atleti della società Skate Dreams Milano, che ha coinvolto e emozionato numerosi cittadini che non hanno voluto mancare questo appuntamento.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di portare simbolicamente il “sogno olimpico” nella città di Cesano Maderno, ha visto la partecipazione delle assessore comunale Donatella Migliorino, delega al commercio, e Rosanna Arnaboldi, delega allo sport. L’iniziativa è stata curata da parte di Luca Events.

In zona, una dei molti eventi che richiamano l’evento sportivo che sta tenendo bnanco in questi giorni ovvero i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

10022026