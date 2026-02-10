SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 9 febbraio, spiccano il ritrovamento di un deposito di dosi sotto un’aiuola in centro città e il cordoglio del liceo Legnani per la scomparsa della professoressa Panella. Attenzione anche all’incendio in una palazzina provocato da un monopattino elettrico e alla decisione del Comune sulla gestione del cimitero.

Una segnalazione ha fatto scoprire un nascondiglio di dosi di droga sotto un’aiuola in via Mazzini confermando l’attività di microspaccio nella zona.

Grande commozione al liceo Legnani per la morte improvvisa della professoressa Patrizia Panella, insegnante di latino e greco molto amata da colleghi e studenti.

Il Comune ha revocato alla Saronno Servizi la gestione del cimitero. Al momento nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, lasciando spazio a interrogativi e attese.

Un incendio nella notte ha costretto all’evacuazione i residenti di una palazzina. Le fiamme sono partite da un monopattino elettrico parcheggiato nel vano scala.