I più letti di ieri spaccio “sotto terra”, lutto al Legnani e fiamme in condominio per colpa di un monopattino
10 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 9 febbraio, spiccano il ritrovamento di un deposito di dosi sotto un’aiuola in centro città e il cordoglio del liceo Legnani per la scomparsa della professoressa Panella. Attenzione anche all’incendio in una palazzina provocato da un monopattino elettrico e alla decisione del Comune sulla gestione del cimitero.
Una segnalazione ha fatto scoprire un nascondiglio di dosi di droga sotto un’aiuola in via Mazzini confermando l’attività di microspaccio nella zona.
Saronno, deposito di “dosi” sotto l’aiuola di via Mazzini: microspaccio davanti ad un pensionato
Grande commozione al liceo Legnani per la morte improvvisa della professoressa Patrizia Panella, insegnante di latino e greco molto amata da colleghi e studenti.
Saronno, liceo Legnani in lutto per la scomparsa della prof. Patrizia Panella
Il Comune ha revocato alla Saronno Servizi la gestione del cimitero. Al momento nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, lasciando spazio a interrogativi e attese.
Saronno, il Comune ha revocato alla Saronno Servizi la gestione del cimitero? Per ora solo attesa e silenzi
Un incendio nella notte ha costretto all’evacuazione i residenti di una palazzina. Le fiamme sono partite da un monopattino elettrico parcheggiato nel vano scala.
Partito da un monopattino l’incendio che, nella notte, ha fatto evacuare i residenti di una palazzina
Al Super Bowl americano c’è stato un tocco locale grazie alla partecipazione di un saronnese.
