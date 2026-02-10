Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – SARONNO – Sarà celebrato mercoledì 11 febbraio alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro il funerale di Michele Forastieri Cosenza, il giovane di 22 anni morto nel tragico incidente avvenuto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio in viale Europa a Saronno.

La cerimonia sarà preceduta dalla recita del rosario alle 10,15 e al termine seguirà la tumulazione nel cimitero di Caronno Pertusella. Attorno alla famiglia – la mamma Sara con il compagno Vincenzo, il papà Antonio con la moglie Giulia, le sorelle Chiara, Greta ed Emma e il fratello Leonardo – è attesa una partecipazione numerosa di amici e conoscenti.

Sull’epigrafe scelta per ricordarlo compare una frase che racconta la sua passione: “Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera”.

Il primo addio a uno dei due amici sarà invece quello di Emanuele Accomando, 24 anni: il funerale si terrà martedì 10 febbraio alle 10,30 nella chiesa del Beato Schuster a Garbagnate Milanese, seguito dalla tumulazione nel cimitero cittadino.

I due giovani hanno perso la vita poco prima delle 2, quando l’Audi Rs3 sulla quale viaggiavano ha perso il controllo lungo viale Europa, finendo contro un albero. L’impatto è stato molto violento e per entrambi non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Saronno hanno effettuato i rilievi e proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Nelle ore successive alla tragedia, il dolore si è diffuso rapidamente tra Saronno, Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese. In viale Europa continua il via vai di amici e cittadini che lasciano fiori e messaggi nel punto dell’impatto, segno di un lutto condiviso e della vicinanza alle famiglie.

