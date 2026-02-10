Altre news

SARONNO – Martedì 10 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche variabili, con nubi sparse alternate a brevi schiarite nelle prime ore e una tendenza a un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Con il passare delle ore il cielo diventerà via via più coperto, fino a favorire l’arrivo di deboli piogge in serata, con accumuli complessivi stimati intorno ai 2 millimetri.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto contenuti per il periodo: la massima non andrà oltre i 9°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 6°C. I venti saranno generalmente deboli, al mattino provenienti da nord-est e nel pomeriggio in rotazione dai quadranti meridionali, senza particolari rinforzi. Non sono previste allerte meteo per la giornata.

A livello regionale, la Lombardia sarà interessata da infiltrazioni umide che porteranno molte nubi già dal mattino. Sulle basse pianure occidentali e sulle aree pedemontane, compresa la zona di Saronno, prevarranno cieli grigi con coperture diffuse e deboli piogge in arrivo soprattutto in serata. Situazione simile sulle pianure orientali, mentre sulle aree montane la nuvolosità resterà compatta per gran parte della giornata.

