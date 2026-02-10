Cronaca

SARONNO – Un odore acre e persistente, descritto da molti residenti come simile a pesce andato a male, ha interessato per l’intera giornata di lunedì 9 febbraio la zona sud della città, creando disagi e segnalazioni fin dal mattino.

Il fenomeno è stato avvertito in modo particolarmente intenso nelle aree al confine con Caronno Pertusella, ma con il passare delle ore la puzza si è estesa anche verso l’interno, arrivando fino a via Piave, via Ungaretti e via Carducci. Numerose le segnalazioni anche da parte dei pendolari: l’odore risultava molto forte pure all’interno della stazione di Saronno sud, dove è rimasto percepibile fino alla sera.

Secondo quanto riferito dai residenti, il cattivo odore ha iniziato a diffondersi nelle prime ore della mattina, senza attenuarsi nel corso della giornata. In diversi casi è stato avvertito anche all’interno delle abitazioni, costringendo molti a tenere le finestre chiuse.

Il problema non è nuovo. Nelle ultime settimane si sono già registrati episodi analoghi nella stessa zona, con segnalazioni ricorrenti tra Saronno sud e il territorio di confine con Caronno Pertusella. Proprio per affrontare la situazione, l’Amministrazione comunale di Caronno ha annunciato l’attivazione di un tavolo tecnico con gli enti competenti, tra cui Arpa e Ats, per individuare con precisione l’origine delle emissioni e definire eventuali interventi.

I cittadini continuano però a chiedere risposte rapide e controlli mirati, mentre il fenomeno resta al centro dell’attenzione anche dopo i ripetuti casi segnalati negli ultimi giorni.

