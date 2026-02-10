SARONNO – Volontari impegnati tra cucina, controllo e presidio del territorio: anche l’Associazione nazionale carabinieri di Saronno dà il proprio contributo all’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Il Nucleo di protezione civile Anc della sezione cittadina è infatti operativo a supporto delle attività legate all’evento, affiancando il sistema di volontariato e sicurezza mobilitato sul territorio in occasione delle manifestazioni collegate ai Giochi.

A coordinare il gruppo è il brigadiere capo Dario Canonici. I volontari saronnesi saranno impegnati in diversi ambiti operativi, in particolare nel servizio cucina per il personale in campo, nelle attività di controllo e nella vigilanza del territorio, garantendo presenza e supporto logistico durante le operazioni.

Il nucleo ha già preso parte a un primo servizio all’aeroporto di Malpensa nei giorni scorsi, contribuendo alla gestione delle attività legate all’accoglienza e all’organizzazione. Un nuovo intervento è in programma domani mercoledì 11 febbraio, quando i volontari torneranno operativi nell’ambito del dispositivo predisposto per Milano-Cortina.

La partecipazione della sezione di Saronno conferma il ruolo del volontariato locale nel sostenere i grandi eventi e rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità, che anche in questa occasione contribuisce concretamente alla riuscita di una manifestazione di rilievo internazionale.

