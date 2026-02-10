SARONNO – Un ritorno che rafforza un reparto strategico: Paolo Garimoldi è il nuovo direttore della struttura complessa di Oculistica degli ospedali di Busto Arsizio e Saronno. Si tratta di un rientro atteso, visto che lo specialista aveva già lavorato nella struttura saronnese dal 1997 al 2010.

L’incarico segna una nuova fase per l’unità operativa, con l’obiettivo di potenziare in particolare l’attività chirurgica e ampliare l’offerta di prestazioni per i pazienti del territorio. La nomina punta a consolidare i servizi e a ridurre i tempi di attesa, rafforzando un settore che rappresenta un punto di riferimento per l’area.

Nato a Milano nel 1963, Paolo Garimoldi si è laureato con lode in Medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Milano, dove ha conseguito con il massimo dei voti anche la specializzazione in oftalmologia. Nel corso della sua carriera ha maturato competenze specifiche nella gestione delle patologie della retina, nella fluorangiografia e nelle tecniche di laserterapia.

La formazione professionale si è arricchita anche con un periodo di aggiornamento internazionale al retinal department del Moorfields Eye Hospital di Londra, uno dei centri di riferimento a livello mondiale per la cura delle malattie oculari.

Il ritorno del nuovo direttore rappresenta per l’ospedale di Saronno una scelta nel segno della continuità e dell’esperienza, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza e rispondere alla crescente domanda di cure oculistiche sul territorio.

