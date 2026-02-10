Padel, Sporting Club Saronno campione regionale nella categoria Silver
10 Febbraio 2026
SARONNO – Lo Sporting Club Saronno conquista un importante traguardo sportivo e si laurea campione regionale nella categoria Silver. Il titolo è arrivato al termine della finale disputata contro il Padel Us Rovello Porro, chiusa con un netto 2-0 a favore della formazione saronnese.
Una vittoria che conferma il buon percorso della squadra nel corso della stagione e che rappresenta un risultato significativo per l’intero club, premiando il lavoro svolto dagli atleti e dallo staff tecnico.
Il successo in finale ha permesso allo Sporting Club di salire sul gradino più alto del podio regionale, portando a Saronno un titolo che valorizza il movimento sportivo cittadino e testimonia la crescita della società.
