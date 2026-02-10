Comasco

ROVELLO PORRO – Si terrà oggi, martedì 10 febbraio, la commemorazione dedicata ai martiri delle foibe e agli esuli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, in occasione del Giorno del Ricordo. L’appuntamento è previsto alle 10 con ritrovo al cippo posizionato sul piazzale del cimitero in via Pagani, dove si svolgerà la cerimonia commemorativa.

L’iniziativa vuole mantenere viva la memoria di una pagina drammatica della storia del Novecento, ricordando le vittime delle foibe e l’esodo forzato di migliaia di italiani dalle terre dell’Adriatico orientale nel secondo dopoguerra.

La cerimonia rappresenta un momento di raccoglimento e riflessione, aperto alla partecipazione della cittadinanza.

(foto: una immagine del cimitero di Rovello Porro)

10022026