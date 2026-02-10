Città

BUSTO ARSIZIO – Novità importanti per il sistema sanitario locale e per le famiglie del territorio. Da sabato 7 febbraio, alla casa di comunità di Busto Arsizio in viale Stelvio 3, è ufficialmente operativo il nuovo servizio di continuità assistenziale pediatrica.

L’iniziativa nasce per offrire una risposta concreta ai genitori in quel delicato arco temporale che precede il lunedì, quando gli studi dei pediatri di libera scelta sono chiusi. Il servizio è rivolto specificamente ai minori residenti o domiciliati nei comuni sotto la competenza di Asst Valle Olona.

L’ambulatorio è indicato per tutte quelle situazioni cliniche che richiedono una valutazione medica immediata e che non possono essere rimandate all’inizio della settimana successiva.

Per garantire un servizio ordinato ed efficace, l’accesso non è diretto ma regolato da una procedura telefonica obbligatoria. Ecco i dettagli principali: l’ambulatorio è aperto ogni sabato dalle 14 alle 19 (il servizio non sarà attivo nei giorni festivi che cadono di sabato) e per la prenotazione è necessario contattare esclusivamente il numero unico regionale 116117.

Una volta effettuata la chiamata, un medico della centrale unica insubria ricontatterà l’utente per assegnare un appuntamento preciso, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Questa nuova apertura rappresenta un passo avanti cruciale per decongestionare i pronto soccorso e offrire un’assistenza mirata e di prossimità ai cittadini più piccoli

(foto d’archivio)

