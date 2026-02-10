Città

SARONNO – Passa alla fase operativa il rifacimento della pavimentazione di via Portici: con una determina della Centrale unica di committenza è stato avviato l’iter che porterà all’apertura del cantiere nel cuore del centro storico.

L’intervento prevede la manutenzione straordinaria della pavimentazione in pietra lungo il tratto tra piazza Libertà e piazza Indipendenza. L’obiettivo è un rifacimento completo per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, uniformità con la sistemazione della piazza e una durata nel tempo più elevata.

“L’intervento nasce dalle segnalazioni degli uffici e dai disagi evidenti a chi percorre quotidianamente la via Portici, dove la pavimentazione è ormai in movimento e richiede un rifacimento completo” ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Lattuada nel consiglio comunale in cui si è affrontato il tema.

Dopo le verifiche sui requisiti e la firma del contratto, potrà partire la fase esecutiva del cantiere. I lavori saranno realizzati per fasi e dovrebbero avere una durata complessiva di circa due mesi, compatibilmente con le condizioni meteo. L’amministrazione ha previsto un confronto con i commercianti della zona per coordinare tempi e modalità operative, riducendo il più possibile i disagi alle attività e al passaggio pedonale.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione straordinaria del centro storico. Una volta completato il cantiere, l’amministrazione ha già previsto un ulteriore stanziamento di 150 mila euro per la riqualificazione di via Mazzini, con interventi su pavimentazione, marciapiedi e sistemazioni a verde, con l’obiettivo di migliorare decoro e fruibilità dell’area.

