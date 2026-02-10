Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Auto ferma in una posizione pericolosa dopo una curva e conducente molto spaventato: si è conclusa senza conseguenze, grazie all’intervento della polizia locale, l’emergenza avvenuta venerdì, poco dopo le 13,15, in via Como.

La segnalazione è arrivata da un genitore che, appena lasciata la scuola all’uscita degli studenti, ha notato un anziano in difficoltà perché rimasto senza benzina. Si è rivolto ai vigili presenti nei pressi dell’istituto per i servizi di vigilanza. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la vettura appoggiata alla recinzione di una villa, in un punto particolarmente critico subito dopo la salita e dietro una curva, con possibili rischi per la circolazione.

Con l’aiuto del genitore, mentre un agente metteva in sicurezza la strada, l’auto – una Fiat Panda – è stata spostata fino a via delle Missioni, in una zona più sicura. Effettuati gli accertamenti, è risultato che sia il veicolo sia il conducente erano in regola con i documenti.

L’uomo, molto scosso per l’accaduto, ha spiegato di essersi fermato appena possibile dopo aver esaurito il carburante. Due giovani di passaggio hanno recuperato una tanica di benzina, ma l’anziano, ancora agitato e non sentendosi in grado di guidare, è stato riaccompagnato dagli agenti alla propria abitazione a Castiglione Olona, non essendo disponibili familiari nell’immediato.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Giovanni, papà di un alunno, che per primo si è fermato a prestare aiuto e ha attivato i soccorsi.

L’episodio si è concluso con l’apprezzamento dei presenti per la prontezza e la disponibilità della polizia locale, guidata dal comandante Antonio Borgo, intervenuta rapidamente per mettere in sicurezza la situazione e assistere il conducente.

