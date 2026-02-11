Città

SARONNO – “In my Heart”, la nuova mostra di Simona Muzzeddu, sarà visitabile nel foyer del Teatro Giuditta Pasta di Saronno dal 22 gennaio all’8 marzo 2026, all’interno della quarta stagione di Art Foyer. Curata da Sabrina Romanò, e proposta dalle associazioni Artigianarte e Helianto, l’esposizione raccoglie cinque progetti che affrontano temi universali come identità, emozione, solitudine, natura e finitezza, dando forma a un percorso intenso e profondamente introspettivo.

Le opere dialogano con lo spazio teatrale e con lo spettatore, invitandolo a un’esperienza di ascolto e di rallentamento, in cui la dimensione emotiva diventa centro e motore della ricerca artistica. Un viaggio che attraversa fragilità e consapevolezza, mettendo in relazione il vissuto individuale con quello collettivo.

Con In my Heart, Simona Muzzeddu mette in mostra cinque differenti progetti che rappresentano altrettante tappe fondamentali di un percorso coerente e stratificato che attraversa il sentire umano come esperienza fisica, psicologica. Nel complesso, l’esposizione costruisce un viaggio emotivo e concettuale che attraversa il cuore, l’identità, la solitudine, la natura e la finitezza. Come di consueto il pubblico avrà modo di incontrare e conoscere l’artista in occasione dell’evento di presentazione, programmato per domenica 15 febbraio (alle 17.30). Un appuntamento reso ancor più speciale dall’imperdibile performance artistica degli attori dell’associazione Helianto. La presentazione si concluderà con il consueto aperitivo allestito a cura di Galli al Teatro.

