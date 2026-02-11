Atletica leggera, regionai da record per Sophia Gissi della Osa Saronno
11 Febbraio 2026
SARONNO – Si apre con il botto la stagione 2026 dei Campionati regionali giovanili di lanci lunghi. A Busto Arsizio nella prima tappa del Trofeo Gianbernardo Foresti Cadetti e Cadette ed Allievi ed Allieve, valida come campionato regionale invernale del martello, la nostra Sophia Gissi della Osa Saronno firma un progresso straordinario: oltre cinque metri di miglioramento e un lancio da 54,33 (precedente 48,90) che le vale il titolo di campionessa regionale.
